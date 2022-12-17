وزير البيئة يبحث دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في عمل وحماية البيئة

بحث وزير البيئة محمد عبد الحفيظ الخميس، مع رئيس مفوضية المجتمع المدني على مستوى ليبيا مبروكة بالتمر دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في عمل وحماية البيئة.

جاء ذلك بحضور مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ومدير إدارة المختبرات ومدير مكتب النشاط الأهلي بالوزارة.

واستعرض الاجتماع إيجاد آلية حقيقية لتكون هذه المؤسسات والمنظمات داعمة لعمل المؤسسات الحكومية حيث ركز الاجتماع على وضع خطة عمل مشتركة يتم بموجبها تنظيم عمل ودور هذه المنظمات التي تعنى بالبيئة بحيث يتم حصرها وتسجيلها في مكتب النشاط الأهلي بالوزارة حتى يسهل العمل معها وفق ضوابط عمل حقيقية.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير البيئة دعمه لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني العاملة بمجال البيئة بكل الإمكانات المتوفرة للوزارة.