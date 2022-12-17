وزير مواصلات الدبيبة في تونس لتنشيط الدورة الاقتصادية

استقبلت وزيرة التجهيز والإسكان التونسية سارة الزعفراني الزنزري، وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد سالم الشهوبي رفقة وفد ليبي رفيع المستوى.

وحسب بيان رسمي للوزارة التونسية، فقد تناول اللقاء برامج التعاون الثنائي بين تونس وليبيا في مجال التجهيز والإسكان والتعمير وآليات تعزيزه بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين خاصة فيما يتعلق باستئناف مكاتب الدراسات والمقاولات التونسية إنجاز المشاريع في ليبيا وتجاوز كل الإشكاليات التي مرت بها وتنشيط الدورة الاقتصادية ودعم الاستثمار.

ونوّه الوزيران بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين والشعبين كما ثمن التقدم الذي يشهده هذا التعاون الثاني بين الجانبين ومواصلة العمل على الارتقاء به نحو الأفضل كما تم الاتفاق بشأن الاستحقاقات الثنائية المقبلة.

وحضر هذا اللقاء من الجانب التونسي صلاح الزواري المدير العام للجسور والطرقات وسمير العثماني الرئيس المدير العام للشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال (سوماتر-جات) وكمال المزوغي الرئيس المدير العام المفوض للمكتب العربي التونسي الليبي الاستشاري.

كما حضرت، سهام بن سلطان الرئيسة المديرة العامة لشركة تونس الطرقات السيارة ورئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العامة جمال الكسيبي و أحمد بوزقندة نائب الغرفة الوطنية للمقاولات و فاخر السماوي مستشار الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العامة.