الزحوف: اتفقنا على تسليم المطلوبين كخطوة أولى نحو تهدئة الأوضاع في منطقة صبراتة

ليبيا – أكد عضو رابطة حكماء وأعيان الزاوية البشتي الزحوف توقف الاشتباكات في مدينة صبراتة بعد اندلاعها فجر اليوم الجمعة.

الزحوف وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” قال إن التوقف جاء بعد تدخل حكماء مدينتي الزاوية وصبراتة وعميد بلديتها؛ وآمر قوة إنفاذ القانون فرع الغربية.

وأضاف :” اتفقنا على تسليم المطلوبين من الطرفين؛ كخطوة أولى نحو تهدئة الأوضاع بالمنطقة”.

كما أكد أنه يتم التفاوض حاليا حول كيفية تسليم المطلوبين من الطرفين.

الزحوف نوه إلى أن عملية تسليم المطلوبين ستكون بمدينة زوارة كطرف محايد في اشتباكات اليوم ،لافتًا إلى أنه ستتم تسوية الملف بين المدينتين؛ بتحقيق العدالة وجبر الضرر للطرفين.

