المنفي يشارك في أعمال قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا بواشنطن 

واشنطن 17 ديسمبر 2022 ( وال ) – شارك رئيس المجلس الرئاسي”، محمد المنفي” في أعمال قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا في دورتها الثانية، والتي عُقدت في واشنطن خلال الفترة من 13 – 15 ديسمبر الجاري.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي على موقعه بالفيسبوك: إن القمة تناولت مجالات الاقتصاد وريادة الأعمال ودعم الاستقرار والأمن الغذائي للقارة وعلاقة القارة الإفريقية بالولايات المتحدة.

كما شارك المنفي في عدة فعاليات ذات صلة، وأجرى عدة لقاءات ثنائية لتعزير العلاقات مع الدول الصديقة. (وال _ واشنطن)

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