الجامعة العربية: لم نصل إلى جهد عربي منظم لحل الأزمة الليبية

أعرب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي عن أمله في التوصل لاتفاق عربي كامل بشأن الملف الليبي، مؤكدا عدم الوصول إلى جهد عربي منظم لحل الأزمة حتى اللحظة.

وقال زكي، في تصريحات تلفزيونية له: “ربما تكون المواقف العربية لم تصل إلى تفاهم كامل حول الوضع في ليبيا، بما يتيح للأمين العام لجامعة الدول العربية الحصول على تفويض عربي كامل لقيادة جهود حل الأزمة.

وأضاف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: “هناك صعوبة في تحرك الأمين العام للجامعة في الملف الليبي دون وجود تفويض كامل من الدول الأعضاء، لأن بعض الدول لها مصالح في ليبيا، وبالتالي تكون يدنا مقيّدة”.

وتابع: “يمكن أن يتم النظر إلى الوضع في ليبيا في لحظة ما دون فهم الماضي”، مؤكدكا على تشجيع الجامعة العربية الأطراف الليبية على سرعة إجراء الانتخابات.