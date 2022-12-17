مصطفى الفقي: لم يكن جنونًا.. القذافي تنبأ بجائحة كورونا وما سيفعله الغرب بالعرب

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي تنبأ بجائحة كورونا والأمراض، وما سيفعله الغرب بالعرب، وكيف تتكاتف الدول العربية، مؤكدًا أن كلام الرئيس الليبي السابق، لم يكن جنونًا أو هراء.

وأضاف الفقي خلال لقاء لبرنامج السؤال الصعب، المذاع عبر فضائية سكاي نيوز عربية: “يجب قول كلمة حق في حق هذا الراجل، فالكثير من كلماته وتعبيراته وخطبه، لو اجتزأت بمفردها نجدها صادقة تمامًا”.

وأضاف المفكر السياسي: “كانت بعض كلماته صائبة، لكنه كان لا يتعامل مع الواقع بشكل عملي، كان يحب ويكره ويبتعد ويصف وصياغات كثيرة أخرى”.