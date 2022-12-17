وفد مجلس النواب يطلع على البرامج التدريبية لمعهد الخدمات البرلمانية في باكستان

أخبار ليبيا 24

أجرى وفد مجلس النواب برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، فوزي النويري، زيارة إلى معهد الخدمات البرلمانية التابع لمجلسي الشيوخ والنواب في باكستان.

وبحسب بيان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، كان في استقبال الوفد مدير وأعضاء مجلس الإدارة بالمعهد

واطلع وفد مجلس النواب على ما يُقدمه المعهد من برامج ودورات تدريبية للأعضاء الجدد في الجوانب التشريعية والرقابية وكذلك البحوث والاستشارات، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل موظفي اللجان البرلمانية والإعلام البرلماني والإدارة البرلمانية وتنمية الموارد البشرية.

كما اطلع وفد مجلس النواب على البرامج التدريبية المُعدة من قبل المعهد حول تنظيم وإجراء الانتخابات.

وأثنى أعضاء وفد مجلس النواب على العمل الذي يقوم به المعهد وما تقدمه إدارته وموظفيه من دعم لوجستي وفني لتطوير العمل البرلماني في جمهورية باكستان.

الجدير بالذكر بأن المعهد الباكستاني للخدمات البرلمانية قد تأسس في عام 2008 .م ويضم مجموعة من الخبراء والمختصين في الخدمات البرلمانية.