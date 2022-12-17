شلقم: تونس تعيش في أزمة

قال عبد الرحمن شلقم وزير الخارجية ومندوب ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن الدولي، إن تونس تعيش أزمة مالية، أثرت في حياة الناس، إذ جرى رفع الأسعار بسبب تعديل سياسة الدعم لبعض المواد الأساسية، واختفى بعضها من السوق، وشنت الحكومة حملة واسعة على المضاربين في سوق السلع الغذائية، وشهدت العملة المحلية تراجعاً ملموساً.

أضاف في مقال بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن يوم 17 من هذا الشهر، سيكون منعطفاً مهماً، بل خطيراً في مسار تونس، فالرئيس قيس سعيد خاض ولا يزال معركة متعددة الجبهات سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، والشعب التونسي كله يترقب مخرجات الانتخابات، وما سيترتب على نتائجها من خطوات عاملة تخفف معاناته، و النظام السياسي الجديد سيكون نظاماً رئاسياً بامتياز، وهو ما ترى فيه غالبية التونسيين، النظام الأنسب للبلاد التي عاشت في ظله منذ أن أسسه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وحقق به نهضة تونس الحديثة في كل المجالات، وفق قوله.

وتابع: “بلدان شمال أفريقيا كلها تتابع بترقب شديد ما يجري في تونس؛ لأن استقرارها يسهم بقوة في تحقيق الأمن في المنطقة كلها، ويفتح الأبواب لإعادة تفعيل منظومة الاتحاد المغاربي.” وفق تعبيره.