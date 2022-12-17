ألمانيا: ملتزمون بدعم المفوضية العليا للحفاظ على جاهزيتها لتنظيم الانتخابات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 December, 2022

أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، التزام بلاده بمواصلة دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل الحفاظ على جاهزية المفوضية لتنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وأضاف سفير ألمانيا في تغريدة له بموقع “تويتر” إن ليبيا تنتظر الانتخابات منذ ما يقرب من عام حيث يرسل أكثر من 2.8 مليون ناخب مسجل رسالة واضحة: دعونا ننتخب.

ووقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع حكومتي ألمانيا وفرنسا الخميس اتفاقية دعم مشروع (بيبول)، الذي يهدف إلى توفير الدعم الفني والاستشاري للعملية الانتخابية التي تتولى بعثة الأمم المتحدة الإشراف عليها.