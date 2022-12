أعيان المقارحة: نتخوف من إقدام حكومة الدبيبة على تسليم السنوسي.. ولن نصمت إن أصابه أي مكروه

ليبيا – قال الشيخ هارون أرحومة أحد أعيان قبيلة المقارحة إن الأجواء السياسية في ليبيا تدفعهم للتخوف من إقدام حكومة عبدالحميد الدبيبة على تسليم السنوسي، وما تبقى في السجون من رموز النظام السابق إلى أميركا، كما فعلت مع أبو عجيلة مسعود المريمي.

أرحومة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح أن السنوسي يعاني منذ سنوات وضعًا صحيًا سيئًا جدًا، وقد طالبوا مرات عديدة الجهات الرسمية كافة الإفراج عنه؛ خوفًا من موته في السجن، لكن دون استجابة.

ومضى بالقول: “في ظل حرص حكومة الدبيبة على التمسك بالكرسي، أصبحنا نتخوف أيضًا على مصير عبد الله منصور، وأحمد إبراهيم، ومنصور الضو، وهم من رموز النظام الماضي، وجميعهم في سجن بمصراتة “.

وأضاف: “أن عجيلات كثيرون في الطريق، في ظل حرص الدبيبة ومجموعته على التمسك بالكرسي”، مؤكدًا أنه لا علاقة لهم بتنفيذ أمر الإفراج عن ضو منصور لا من قريب أو بعيد.

وفيما يتعلق بوضع عبد الله منصور المدير الأسبق للأمن الداخلي في عهد القذافي، وأحمد منصور الأمين العام المساعد لمؤتمر الشعب العام بالإضافة إلى الضو، القائد السابق للحرس الشعبي بوضعهم في السجن، قال الشيخ هارون: إن الثلاثة يقبعون في سجون مصراتة لكنهم ينتقمون من السنوسي في سجن معيتيقة، الذي تديره قوة الردع بقيادة عند الرؤوف كاره، في ظل تعرضه لوضع صحي خطير؛ نظرًا لكونه يعاني من أمراض القلب وسرطان الكبد”.

وهدد الشيخ هارون بأن قبيلة السنوسي لن تصمت إن أصابه مكروه، ولو مات في السجن ستحدث مشكلة كبيرة، مطالبًا بسرعة الإفراج عنه، قائلًا: إن جميع المحاكم التي عُرض عليها برأته، لكنهم يصرون على الاستمرار في سجنه، مشيرًا إلى أن كل قيادات السلطة، من بينهم الدبيبة وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، طالبوهم بالإفراج عنه لكنهم لم يفعلوا شيئًا.

وانتهى الشيخ هارون إلى أن ما حدث لأبو عجيلة تم برعاية السفير الأميركي الذي يكافئ الدبيبة ببقائه في السلطة.

