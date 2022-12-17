ديوان المحاسبة الليبي يوقع عقدا مع شركة دولية لمراجعة الاستثمارات بالخارج

وقع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، عقدا مع شركة المراجعة الدولية (RSM) بالعاصمة البريطانية لندن، لمراجعة وتقييم السياسات الاستثمارية لبعض الشركات والمحافظ الاستثمارية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.

حضر التوقيع على العقد اللجنة الفنية المشكلة من الديوان، ومدير عام محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، وممثل عن المؤسسة الليبية للاستثمار.

ووفقا لبيان أصدره الديوان، فقد استكملت اللجنة الفنية المشكلة من الديوان بتحديد نطاق وملفات المراجعة التي سيتم إنجازها خلال الربع الأول من العام 2023، وفق ديوان المحاسبة.

وقال الديوان في بيانه إنه يتبنى استراتيجية جديدة لمتابعة الاستثمارات الليبية، والدفع في اتجاه تحسين أدائها ومنع التجاوزات في أصولها وممتلكاتها.

وتقول (RSM) إنها تمتلك شبكة من خبراء التدقيق والضرائب والاستشارات في أكثر من 860 مكتبًا في الأميركتين وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.