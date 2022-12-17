في إحاطته بمجلس الأمن.. باتيلي يدعو للضغط نحو التوصل إلى قاعدة دستورية

أخبار ليبيا 24

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، إن التقدم على الصعيد السياسي محدود جدًا في ليبيا؛ وذلك في إحاطة خلال جلسة مجلس الأمن الجمعة.

ودعا باتيلي إلى الضغط على القيادة السياسية في البلاد بشأن الحاجة الملحة للتوصل إلى قاعدة دستورية يجري الاتفاق عليها بين رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وأضاف باتيلي إلى إنه إذا لم يتوصل المجلسان لاتفاق، ينبغي البحث عن آليات بديلة لرفع المعاناة القائمة بسبب إجراءات سياسية موقتة أصبحت غير ملائمة اليوم.