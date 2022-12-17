النويري يبحث مع عدد من الوزراء الباكستانيين تعزيز العلاقات بين البلدين

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري وأعضاء مجلس النواب المهدي الأعور وسعد البدري،وعبدالمنعم بالكور، و رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل وزير الباكستانيين في الخارج والموارد البشرية ساجد حسين توري، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية الباكستانية حنا رباني، حيث بحث اللقاء سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين .

وأكد النويري على عُمق العلاقات بين البلدين ، معرباً عن تطلعه لدعم من جمهورية باكستان للدولة الليبية في كافة المحافل الدولية ، لافتاً إلى أن كل دعم ومساندة لبلادنا للخروج من أزمتها سيكون محل تقدير كبير من الشعب الليبي.

كما أكد النويري أيضاً على أن العلاقات بين البلدين وثيقة، موضحاً بأن تفعيل هذه الاتفاقيات يتم عبر السلطة التنفيذية في البلدين وأن مجلس النواب الليبي و البرلمان الباكستاني سيعملان على متابعة تفعيل وتنفيذ هذه الاتفاقيات من خلال السلطة التنفيذية، مشيداً بالتقدم المحرز في باكستان في شتى المجالات، لافتاً إلى إمكانية الاستفادة من هذه الخبرات ، مضيفاً بأن مثل هذه اللقاءات والزيارات ستعزز العلاقات بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

ومن جانبها أكدت حنا رباني على عُمق العلاقات بين البلدين وعلى دعم بلادها لليبيا لحل ازمتها وإجراء الانتخابات لتنعم بالاستقرار وتنطلق عجلة البناء والإزدهار، مشددة على أهمية ليبيا بالنسبة للعالم الإسلامي.

وبدوره أبدى وزير الباكستانيين في الخارج خلال اللقاء استعداد بلاده للتعاون ودعم ليبيا في عديد المجالات أبرزها الصحة والتعليم بالإضافة إلى العمالة المدربة خصوصاً في ظل وجود اتفاقيات سابقة بين البلدين تحتاج إلى تفعيل.

وفي ذات السياق زار وفد مجلس النواب برئاسة فوزي النويري معهد الخدمات البرلمانية التابع لمجلسي الشيوخ والنواب في باكستان، حيث كان في استقبالهم مدير وأعضاء مجلس الإدارة بالمعهد.

واطلع وفد مجلس النواب على ما يُقدمه المعهد من برامج ودورات تدريبية للأعضاء الجدد في الجوانب التشريعية والرقابية وكذلك البحوث والاستشارات، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل موظفي اللجان البرلمانية والإعلام البرلماني والإدارة البرلمانية وتنمية الموارد البشرية.

كما اطلع وفد مجلس النواب على البرامج التدريبية المُعدة من قبل المعهد حول تنظيم وإجراء الانتخابات .وأثنى أعضاء وفد مجلس النواب على العمل الذي يقوم به المعهد وما تقدمه إدارته وموظفيه من دعم لوجستي وفني لتطوير العمل البرلماني في جمهورية باكستان.

الجدير بالذكر بأن المعهد الباكستاني للخدمات البرلمانية قد تأسس في عام 2008 .م ويضم مجموعة من الخبراء والمختصين في الخدمات البرلمانية.