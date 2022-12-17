قشوط: لا يمكن التعاطف مع أبوعجيلة

دعا القيادي في مليشيا بركان الغضب سليم قشوط، إلى عدم التعاطف مع قضية تسليم المواطن الليبي عجيلة مسعود إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لثبوت تورطه في قضية إرهاب، حسب وصفه.

وقال “قشوط”، في منشور له عبر فيسبوك، “موضوع أبوعجيلة أنا ضد تسليم أى مواطن لأي دولة أجنبية وليس دفاع عن القضية ولكن القضية مكلفة أكثر من 2 مليار من ثروات الشعب الليبي وترتب عليها عقوبات والتزامات اخرى من أجل بوعجيلة ومن على شاكلته”.

وأضاف، “لا يمكن التعاطف مع أي حد تبتث عليه قضية إرهاب دوليه كان من المفروض صدر ضده أحكام وتعاقب بدل من بقائه في السجن حتى هدا الوقت”.

وتابع قائلا، “أتوقع إصدار مدكرات قبض وجلب دولية ضد الطيب الصافي وعبدالله السنوسي ومن شاكلتهم المتورطين لهده الاجرام”.