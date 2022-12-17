المنفي والوزير الأول في الجزائر يستعرضان آفاق حل الأزمة الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 December, 2022

استعرض رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والوزير الأول في الجزائر أيمن بن عبد الرحمن آفاق حل الأزمة الليبية على أسس الحوار والمصالحة الوطنية، بعيدًا عن التدخلات الأجنبية، وبما يحفظ وحدة ليبيا وسلامتها ومصالحها

وجرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش افتتاح القمة الأمريكية الإفريقية بواشنطن، استعراض آخر التطورات في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن القمة التي عقدت خلال الفترة من 13 – 15 ديسمبر الجاري، تناولت مجالات الاقتصاد وريادة الأعمال ودعم الاستقرار والأمن الغذائي للقارة وعلاقة القارة الإفريقية بالولايات المتحدة.

وشارك المنفي في عدة فعاليات ذات صلة، كما أجرى عدة لقاءات ثنائية لتعزير العلاقات مع الدول الصديقة.