الفلاح: قرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية غير مجدي لأن المسيطر على طرابلس منظومة خارجة عن القانون

ليبيا – علق محمد الفلاح عميد كلية الحقوق السابق في جامعة بنغازي على قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا في ليبيا بالإجماع في استمرار الدائرة الدستورية بالمحكمة ومقرها العاصمة طرابلس،مؤكدًا أن قرار المحكمة العليا ملزم للسلطة التشريعية لأنه استمد قوته من موافقتها، محذراً من ما وصفه ب”التداعيات الوخيمة” عن إجراء الانتخابات الليبية حال تنظيمها في البلاد.

الفلاح وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد ” وصفت قرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية الليبية في ظل الوضع الراهن الهش بـ” غير ذي جدوى”، باعتبار أن المسيطر على الوضع في العاصمة طرابلس ويرسم السياسات العامة للدولة منظومة خارجة عن القانون تصعب ظروف عمل الدائرة.

