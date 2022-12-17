إدانات شعبية حاشدة لعملية تسليم المواطن أبو عجيلة مسعود من قبل الحكومة المنتهية

أدان المجلس الأعلى لقبائل فزان وكافة المكونات الاجتماعية في بلدية وادي عتبة، عملية اختطاف المواطن بو عجيلة مسعود من منزله.

ودعا المعتصمون خلال بيانهم، مجلسي النواب والدولة والنائب العام العمل تجاه عدم فتح قضية لوكربي مجددا، مشيرين إلى أن إعادة فتحها سيترتب عليها آثار سلبية تؤثر على الدولة الليبية.

@libyaalhadath أعضاء المجلس الأعلى #فزان يدينون عملية اختطــ،اف #أبو_عجيلة_مسعود ♬ الصوت الأصلي – قناة ليبيا الحدث – قناة ليبيا الحدث

من جانبه استهجن المجلس الاجتماعي ببلدية غات و الحكماء والأعيان ومنظمات المجتمع المدني تسليم المواطن الليبي بوعجيلة المريمي إلى السلطات الامريكية من قبل الحكومة المنتهية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

واعتبر المجلس الاجتماعي ببلدية غات عبر بيان له هذا التسليم للخارج عملا مَشيناً و مذلا ترفضه كل القيم البشرية والأعراف الإنسانية.

@libyaalhadath أهالي #غات يستنكرون تسليم عبد الحميد #الدبيبة للمواطن #أبو_عجيلة_مسعود إلى أمريكا ♬ الصوت الأصلي – قناة ليبيا الحدث – قناة ليبيا الحدث

بدورهم استنكر أهالي اجدابيا ما قامت به الحكومة المنتهية من تسليمها للمواطن الليبي بوعجيلة المريمي للولايات المتحدة الأمريكية.

و أكد الأهالي عبر بيان لهم أنهم ضد تسليم أي مواطن ليبي لدولة أخرى ، و أن محاكمة الليبيين يجب أن تكون داخل الأراضي الليبية.

@libyaalhadath شباب #اجدابيا يستنكرون تسليم عبد الحميد #الدبيبة للمواطن #أبو_عجيلة_مسعود إلى أمريكا ♬ الصوت الأصلي – قناة ليبيا الحدث – قناة ليبيا الحدث

وخرجت في مدينة طرابلس بميدان الشهداء مظاهرة لعائلة المواطن بوعجيلة المريمي و أعداد من المواطنين منددة بتسليم المواطن بوعجيلة من قبل الحكومة المنتهية للسطات الامريكية.

و رفعت المظاهرات التي انطلقت من أمام بيت المواطن بوعجيلة و توقفت عند ميدان الشهداء صوره و شعارات تندد و تستهجن تسليمه .