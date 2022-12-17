المركزي الليبي والإسباني يبحثان التعاون المصرفي والنقدي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 December, 2022

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع نظيره الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس التعاون في المجالين المصرفي والنقدي، والتطورات الذي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وبين المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أن محافظ مصرف إسبانيا المركزي أكد خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة الإسبانية مدريد استعداد المصرف دعم جهود مصرف ليبيا المركزي الليبي في رفع قدرات الموارد البشرية والمؤسسية ودعم جهود البلدين في المجال الاقتصادي.