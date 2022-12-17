طرابلس.. وقفة احتجاجية تندد بتسليم بوعجيلة مسعود

العنوان-طرابلس

نددت وقفة احتجاجية في العاصمة طرابلس بتسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ورفع المحتجون شعارات مناهضة لحكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبدالحميد الدبيبة، وفق تسجيل مصور تحصلت عليه العنوان، ومن بين المشاركين أقارب المواطن الليبي أبوعجيلة.

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وأثار تسليم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة المواطن الليبي بوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوى تورطه في قضية لوكربي ردود فعل واسعة على المستوى المحلي.