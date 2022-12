معلقًا على كلمة الدبيبة.. العرادي: استعمال لفظ مجرم لا يقرره إلا القضاء والمبدأ الدستوري

ليبيا – قال عبد الرزاق العرادي القيادي فى حزب العدالة والبناء إنه ليس لديه مانع بأن يحكم على أبو عجيلة مسعود المريمي بالإعدام وفق القانون.

العرادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، وصف حادثة “لوكربي” بأنها كارثة وجريمة وعمل إرهابي، وكل من شارك فيها إرهابي.

وأضاف: “ليس لدي مانع أن يحكم على المريمي بالإعدام وفق القانون..والسؤال الذي فشل الدبيبة في الإجابة عليه البارحة هو هل تم التسليم وفق القانون وعبر القضاء؟ أم تصرف شخصي يتحمل تبعاته؟ في الإجابة تكمن السيادة وانتهاكها”.

وأكمل العرادي حديثه: “استعمال لفظ مجرم لا يقرره إلا القضاء والمبدأ الدستوري، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته حتى لو أقر بجرمه، يبقى وصفه متهم، ولا يجوز نعته بوصف مجرم إلا بحكم قضائي ،فبين كلمة متهم وكلمة مجرم مسافة قضائية طويلة وبعيدة”.

