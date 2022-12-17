الإمارات.. دعم للاستقرار والحل السياسي في ليبيا

تلعب دولة الإمارات العربية المتحدة، دورا هاما ومحوريا للوصول إلى حل للازمة الليبية عن طريق الحوار، لتحقيق ما يأمل إليه الشعب الليبي، وبما يحقق طموحات الليبيين في الأمن والازدهار، والوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.

السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة بمجلس الأمن، في جلسة مجلس الأمن، أبرز خلال جلسة مجلس الأمن، التي انعقدت أمس الجمعة، لمناقشة الأوضاع في ليبيا، دور بلاده في حل الأزمة الليبية، وما سعت إليه الإمارات لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الليبي بعد سنوات من المعاناة.

وأكد السفير محمد أبو شهاب، أن بلاده تأمل في أن تحدد المسارات الأساسية من أجل المضي قدماً بقيادة في حل الأزمة، بقيادة ليبية ليبية، بالشكل الذي يُرسي الاستقرار، ويحقق طموحات الليبيين في الأمن والازدهار.

وأشاد نائب المندوبة الدائمة للدولة، خلال الجلسة، بما وصفه بـ”الانخراط الفعال” لليبيين والمجتمع الدولي على حد سواء، مع مبعوث أمين عام الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، لحل الأزمة، حيث اعتبره أمراً مشجعاً ولابد من تكثيفه ودعمه.

كما أكد أبو شهاب، على أن هذا الانخراط الفعال لأطراف الأزمة مع المبعوث الأممي، يضفي زخماً على المسار السياسي، ويساهم في الدفع قدماً بالعملية الانتخابية، مشيرا إلى أهمية المصالحة الوطنية لطي صفحة الماضي وتعزيز اللحمة بما يخدم الأمن والسلم على المدى البعيد.

وشدد البيان الذي ألقاه نائب المندوبة الدائمة، على ضرورة مواصلة البناء على المكاسب التي تحققت في المجال الأمني، من حيث دحر الإرهاب والمحافظة على وقف إطلاق النار.

وطالب أيضاً بسحب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة بشكل تدريجي ومتوازن ومتوازن، موجها الشكر للقادة العسكريين، أعضاء اللجنة العسكرية (5+5)، على حيادهم وتغليبهم للمصلحة الوطنية حفاظاً على الاتفاقية الدائمة لوقف إطلاق النار، كما حثهم على القيام بخطوات ملموسة لتوحيد المؤسسات الأمنية، في خدمة الشعب الليبي.

وأشار البيان إلى تأجيل الانتخابات في ليبيا، وأنه على الرغم من أن هذا الاستحقاق لم يبصر النور بعد، إلا أن الأمل بتمكن الأطراف الليبية من الاتحاد وتجاوز ما تبقى من خلافات لايزال قائماً، مشدداً على أن هذه الوحدة المنشودة، لا بد أن تقابلها أيضاً وحدة من قبل أعضاء المجلس والشركاء، بحيث يتجسد ذلك في دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام.

وأعرب البيان عن تأييده جهود الأمم المتحدة في العمل والتعاون مع المؤسسات الليبية، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وضمان أن يكون الشعب الليبي، ومنهم النساء والشباب والأطفال، على قدر كافٍ من الصمود في وجه هذه التحديات.

وعلى مدار السنوات الماضية، لعبت الإمارات دورا إيجابيا وفعالا، في حل الأزمة الليبية، وساهمت بقوة في دعم ليبيا والشعب الليبي من أجل الوصول بالبلاد إلى بر الأمان، من خلال توحيد المؤسسات الليبية والحفاظ على الأمن.