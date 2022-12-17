الزوبية: أبو عجيلة “وغد مجرم” أذاقه الله الذل والهوان

اتهم جمال الزوبية مدير إدارة الإعلام الخارجي الأسبق، المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود الذي سلمته حكومة الدبيبة لأمريكا، بالإجرام الذي نال جزاءه من الذل والهوان.

وقال “الزوبية”، في تغريدة له بتويتر، “بوعجيلة من الخُضر المجرمين زمن القذافي في الأمن الخارجي بشهادة ضباط الجهاز وحاولوا تأجيج الشارع لتصفية حسابات مع الدبيبة”.

وأضاف “أوغاد القذافي الذين مارسوا الرعب على الليبيين لابد أن يدفعوا ثمن جرائمهم.. سبحان الله كما تدين تدان ويسلط الله على كل ظالم ظالمًا أقوى منه يذيقه طعم الذل والهوان وهذه العدالة الإلهية وليستعد كل مجرمي الحكم السابق لدفع ثمن ما جنت أيديهم فعباد الله المظلومين لن يخذلهم الله أبدا” وفقاً لكلامه.