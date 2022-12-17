الولايات المتحدة: علاقتنا مع ليبيا تقوم على مبادئ السيادة الوطنية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 December, 2022

أعربت السلطتين التشريعية والتنفيذية في الولايات المتحدة عن الحرص والالتزام بالثوابت التي تحكم العلاقة مع ليبيا والتي تقوم على مبادئ السيادة الوطنية والمصالح المشتركة بينهما.

جاء ذلك خلال حضور رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، حفل عشاء أقيم بالبيت الأبيض لقادة الدول المشاركة في أعمال قمة الولايات المتحدة وإفريقيا تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي جو باين كما تلقى المنفي دعوة من رئيس مجلس النواب الأمريكي “نانسي بيلوسي”، بمقر الكونجرس الأمريكي، وقد عبر الجانب الأمريكي على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية عن حرصه والتزامه بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وفي سياق منفصل تصاعدت حدة الاحتقان في الشارع الليبي بعد تسليم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة للمواطن الليبي أبوعجيلة المريمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تتهمه بالضلوع في تفجير لوكربي.