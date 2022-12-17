في إشارة لتسليم “بوعجيلة”.. الدبيبة: ممارسات مخابراتية سابقة ورطت ليبيا وجعلتها حاضنة للإرهاب

العنوان-طرابلس

قال رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، إن سيادة ليبيا الحقيقية في إدانة الإرهاب، مشيرًا إلى أن ممارسات مخابراتية سابقة ورّطت ليبيا وجعلتها حاضنة للإرهاب، وذلك في إشارة جديدة إلى موقف حكومته من حادثة تسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي كلمة له خلال احتفال الذكرى السادسة لعملية البنيان المرصوص في مصراتة، أضاف الدبيبة: “إن الذين يساندون الإرهاب بعاطفة دينية أو سياسية عليهم أن يراجعوا أنفسهم”.

وأشار الدبيبة إلى إدانة حكومته للإرهاب مهما كان مصدره في الداخل والخارج، وأن هذا الموقف لا يتلون بفتوى دينية أو سياسية.

وأمس الجمعة نددت وقفة احتجاجية في العاصمة طرابلس بتسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ورفع المحتجون شعارات مناهضة لحكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبدالحميد الدبيبة، وفق تسجيل مصور تحصلت عليه العنوان، ومن بين المشاركين أقارب المواطن الليبي أبوعجيلة.

وأثار تسليم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة المواطن الليبي بوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوى تورطه في قضية لوكربي ردود فعل واسعة على المستوى المحلي.