ليبيا – أعرب خطيب مسجد بن نابي في طرابلس والعضو السابق بالجماعة الليبية المقاتلة عبد الرزاق مشيرب عن رفضه تسليم أي مواطن ليبي لدولة أجنبية.

مشيرب وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “دعونا نتفق على شيء، إلا وهو مبدأ رفض تسليم أي مواطن ليبي لدولة أجنبية، فظاهريًا يتفق الجميع من الخضر والفبرايريين والكرامة و(المطبسين) والبقية على هذا المبدأ، ولكن بنوايا مختلفة وواضحة وضوح الشمس بالنسبة لنا، فنحن ما تفرغنا سنوات الثورة (نرعى في السعي) كما يقال بالعامية بل بفضل الله تكونت لدينا خبرة ورؤية أكبر مما يتصورها خصومنا”.

وأضاف مشيرب: “وبعد الاتفاق على هذا المبدأ وهو حفظ كرامة المواطن الليبي وحمايته يستطيع كل فريق أن ينظر لأفعاله وأفعال قادته في تحقيق هذا المبدأ، هل أقاموه أم كانوا أداة إذلال للإنسان الليبي خلال فترات تحكمهم في مصيره؟ انظر واحكم بعين وميزان الإنصاف لو كنت إنسانًا”.

Shares

The post مشيرب: دعونا نتفق على شيء وهو مبدأ رفض تسليم أي مواطن ليبي لدولة أجنبية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية