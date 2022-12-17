المنفي: واشنطن أكدت التزامها بمبادئ السيادة الوطنية في ليبيا

شارك رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفى، في حفل عشاء بالبيت الأبيض استجابة لدعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشار المنفي، بحسب بيان اليوم السبت، إلى تأكيد واشنطن التزامها بمبادئ السيادة الوطنية في ليبيا.

وقال المجلس إن الحفل خصص لقادة الدول المشاركة في أعمال قمة الولايات المتحدة وأفريقيا، مضيفاً أن المنفي تلقى كذلك دعوة من رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بمقر الكونغرس.

وأشار البيان إلى أن الجانب الأمريكي عبر على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية، عن حرصه والتزامه بالثوابت التي تحكم العلاقة بين البلدين وتقوم على مبادئ السيادة الوطنية والمصالح المشتركة بينهما.