الدبيبة: لن ألتفت للشعارات الوهمية ولا حرية في ليبيا للإرهابيين

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، إنه لن يلتفت للشعارات الوهمية، مشيرا إلى أنه لا حرية في ليبيا للإرهابيين، وفق قوله.

واضاف الدبيبة خلال احتفال مصراتة بالذكرى السادسة لعملية البنيان المرصوص، أنه سيتخذ كل ما يلزم من أجل ليبيا، مدركا أن سيادة ليبيا الحقيقية بأن تنتزع عنها وصمة الإرهاب.

وأكد الدبيبة أنه لا مكان في ليبيا للإرهاب وأن مشوار الثوار لن يقف إلا بليبيا ذات سيادة، مشدداً أن موقفه من الإرهاب لا يتلون ولا يتغير، قائلاً: مغامرات سابقة ورطت ليبيا.. ممارسات ومغامرات سابقة رسخت وصمة الإرهاب بليبيا.