المتحدثة باسم الرئاسي تطالب السلطات الأمريكية باستعادة بوعجيلة مسعود

طالبت المتحدثة الرسمية باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، السلطات الأمريكية باستعادة المواطن بوعجيلة مسعود المريمي.

وأدانت وهيبة تسليم بوعجيلة في مقطع بُث عبر صفحة المجلس على جزء منه قبل حذفه من قبل المجلس.

كما طالبت وهيبة بالتعامل مع أي طلبات قضائية أمريكية تجاه بوعجيلة في إطار آليات التعاون القضائي بين البلدين وفي ظل ولاية القضاء الليبي.

وفي السياق، التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعضو لجنة القوات المسلحة بالكونغرس جون جاراميندي، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، على هامش مداولات قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا.

وأثار تسليم حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية المواطن الليبي بوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوى تورطه في قضية لوكربي ردود فعل واسعة على المستوى المحلي.