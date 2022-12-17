وزارة شباب الدبيبة: سنبعث الحياة للديمقراطية الشبابية

قالت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إن انطلاق إنتخابات المجالس المحلية للشباب لعدد 20 بلدية في كافة ربوع الوطن وإستقبال الناخبيين اليوم السبت 17 ديسمبر 2022م، بعث الحياة للديمقراطية الشبابية، تحت اشراف ورعاية وزارة الشباب.

كان عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، قد غرد أمس قائلًا: “يتوجه شباب ليبيا غدًا لانتخاب 20 مجلسًا محليًا شبابيًا، بمناطق ومدن ليبية مختلفة، لاستكمال انتخابات المجالس المحلية للشباب، في خطوة حكومية أخرى نحو دعم الشباب، والتحشيد لإقامة الانتخابات الوطنية المنتظرة.” وفق تعبيره.