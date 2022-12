ليبيا – أشاد رئيس مجلس إدارة مجموعة قرنفيل التركية مرتضى قرنفيل بالفرص الكبيرة التي يضمها قطاع الصحة في ليبيا.

وجاء ذلك في حديثه لوكالة “الأناضول” التركية حول افتتاح المستشفى التركي الليبي بمدينة مصراتة، أواخر نوفمبرالماضي.

وأضاف أنهم تعمدوا افتتاح المستشفى المذكور في ليبيا بالتحديد دون غيرها من البلدان الإفريقية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي بمثابة عربون وفاء للعلاقات التركية الليبية.

ولفت إلى أن الليبيين محرومين من الخدمات الصحية اللازمة، وأن افتتاح المستشفى التركي الليبي في مصراتة، جاء لسد هذه الحاجة.

وشدد على أن قطاع الصحة في ليبيا يضم فرصًا كبيرة، مبينًا أنه بإمكان ليبيا أن تكون مركزًا صحيًا للقارة الإفريقية.

وحول التجربة التركية في قطاع الصحة، قال قرنفيل: إن بلاده قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال، مستدلًا على ذلك بأداء القطاع خلال مرحلة وباء كورونا.

وأكد على أن القطاع الصحي التركي وصل إلى مستوى متفوق لا يمكن قياسه بنظيره في أوروبا، بحسب تعبيره.

وفي تفاصيل المستشفى التركي الليبي، قال قرنفيل: إنها شيدت على مساحة 7 آلاف متر مربع، ومن المقرر أن تضم لاحقًا كلية للطب ومستشفى مختصًا بالأورام.

وتابع قرنفيل حديثه: “إن المستشفى يضم 13 قسمًا و4 غرف عمليات، فيما تصل سعتها الإجمالية لـ 120 سريرًا”.

The post قرنفيل: الليبييون محرومون من الخدمات الصحية اللازمة.. وافتتاح المستشفى التركي في مصراتة جاء لسد هذه الحاجة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

