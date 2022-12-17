دبيبة: ليبيا أصبحت حاضنة للإرهاب بسبب ممارسات مخابراتية سابقة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، اليوم السبت، إن سيادة ليبيا الحقيقية في إدانة الإرهاب، مؤكدا أن ممارسات مخابراتية سابقة ورطت ليبيا وجعلتها حاضنة للإرهاب.

تأتي تلك التصريحات، في إشارة جديدة منه إلى موقف حكومته من واقعة تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتورطه المزعوم بقضية لوكربي.

وأضاف دبيبة في كلمة خلال احتفال الذكرى السادسة لعملية البنيان المرصوص في مصراته، أن الذين يساندون الإرهاب بعاطفة دينية أو سياسية عليهم أن يراجعوا أنفسهم، مشيرًا إلى إدانة حكومته للإرهاب مهما كان مصدره في الداخل والخارج، وأن هذا الموقف لا يتلون بفتوى دينية أو سياسية.