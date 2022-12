المركز الوطني لمكافحة الأمراض ينشر خطوات الوقاية من فيروس المخلوي التنفسي

ليبيا – نشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض خطوات الوقاية من فيروس المخلوي التنفسي.

المركز في منشوره له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طالب بتعقيم اليدين باستمرار وتشجيع الطلاب على ارتداء الكمامات داخل المدرسة، منبهًا الطلاب على عدم المصافحة أو التقبيل أو الالتصاق الوثيق.

كما دعا المركز التأكيد على جميع الطلاب بإحضار أدواتهم الخاصة وعدم استعارة وتبادل الأدوات من الآخرين.

وأكد على ضرورة تنظيف وتعقيم الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر للأطفال الأكثر خطرًا (من يعانون من أمراض مزمنة أو أمراض مناعية)، والتقليل من الوقت الذي يقضونه خارج المنزل.

المركز شدد على ضرورة بقاء الطفل في المنزل إذا كان يعاني من أعراض نفسية مثل الكحة أو السعال أو ارتفاع في درجة الحرارة.

