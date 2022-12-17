الجحاوي في ذكرى البنيان المرصوص: لن نتهاون في محاكمة الإرهابيين والمتورطين معهم

أكد آمر شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب مختار الجحاوي، عدم تهاونهم في الوقوف وراء إجراءات محاكمة أسرى التنظيم الإهاربي والمتورطين معهم.

جاء ذلك خلال كلمة له في الذكرى السادسة لانتصار البنيان المرصوص على تنظيم الدولة الإرهابي في سرت.

وفي ذات الحفل، وجه عبدالحميد الدبيية رئيس حكومة الوحدة الوطنية، التحية لأمهات وزوجات الشهداء في عملية البنيان المرصوص، مشيرا إلى أن مشوار الثوار لن يقف إلا بليبيا ذات سيادة، وأن مصراتة هي عاصمة الشهداء وقاهرة الإرهاب.

وأضاف، أن الأبطال يتدافعون على الموت ونيل الشهادة، وأن ليبيا دفعت الثمن غاليا بسبب تهمة الإرهاب، وساتخذ كل ما يلزم من أجل ليبيا، متابعا، “موقفنا من الإرهاب لا يتلون ولا يتغير ومغامرات سابقة ورطت ليبيا في جرائم الإرهاب”.