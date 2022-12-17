زكي: أيدي الجامعة العربية مقيدة في ليبيا.. والحل في الانتخابات

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي إن المواقف العربية لم تصل إلى تفاهم كامل حول الوضع في ليبيا، الذي يتيح للأمين العام الحصول على تفويض عربي كامل لقيادة جهود حل الأزمة.

وأضاف زكي في تصريح لقناة مصر الأخبارية أن بعض الدول لها مصالح في ليبيا ويد الجامعة مقيدة ولا يمكن النظر إلى الوضع في ليبيا في لحظة ما دون فهم الماضي، مشيرا إلى أن أزمة الانتخابات تكمن في عدم وجود قاعدة دستورية قانونية واضحة تستند إليها العملية الانتخابية وهذا لم يتحقق حتى الآن.

وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن الانتخابات هي الطريقة الوحيدة لكي يعبّر الشعب الليبي عن رأيه في من يختاره أو يمثله.