باتيلي يدعو مترشحين للرئاسة إلى الوصول لمقترح لكسر الجمود السائد

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 December, 2022

دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي مترشحين للانتخابات الرئاسية من مختلف أنحاء ليبيا للتباحث فيما بينهم والتوافق على مقترح موحد لكسر حالة الجمود السائدة ضمن سقف زمني محدد.

جاء ذلك خلال لقاء باتيلي اليوم السبت مع مجموعة من الشخصيات السياسية من مختلف أنحاء ليبيا، والذين سبق لهم أن تقدموا بأوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة قبل عام.

وبين باتيلي في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” أنه شجع الشخصيات السياسية على الأخذ بعين الاعتبار الجوانب القانونية والدستورية والأمنية الضرورية لتوفير فرص تنافسية متكافئة وانتخابات ناجحة

وشدد باتيلي على أن الليبيين عازمون على جعل عام 2023 بداية فجر جديد لهم ولبلدهم.