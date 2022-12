ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط نجاح شركة مليتة للنفط والغاز الخميس في فتح أربعة آبار غاز (CW5, CW6, CW7,CW8) ووضعها على الإنتاج بحقل بحر السلام.

المؤسسة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن الآبار المفتوحة كانت مقفلة بسبب مشكلة فنية نجح المختصون في الشركة من التغلب عليها.

وكشفت المؤسسة أن الإنتاجية الإجمالية بلغت حوالي 80 مليون قدم مكعب في اليوم من الغاز، كما أن كمية المكثفات تقدر بحوالي 3000 برميل يوميًا.

وتقدم مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالشكر والتقدير لإدارة الشركة وكل العاملين الذين كانوا وراء هذا العمل المتميز.

Shares

The post مؤسسة النفط: شركة مليتة للنفط والغاز نجحت في إعادة فتح 4 آبار غاز جديدة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية