باتيلي يدعو مترشحين رئاسيين للاتفاق على مقترح موحد لكسر الجمود السائد بشأن الانتخابات

أخبار ليبيا 24

دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم السبت، عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية للباحث فيما بينهم لأجل التوافق على مقترح موحد لكسر الجمود السائد في ليبيا.

وقال باتيلي، إنه التقى اليوم بمجموعة من الشخصيات السياسية من مختلف أنحاء ليبيا، والذين سبق لهم أن تقدموا بأوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية، التي كان من المفترض أن تجرى قبل عام من الآن.

وأضاف عبر تويتر، “دعوتهم للتباحث فيما بينهم والتوافق على مقترح موحد لكسر حالة الجمود السائدة ضمن سقف زمني محدد”.

3/1 التقيتُ اليوم بمجموعة من الشخصيات السياسية من مختلف أنحاء ليبيا، والذين سبق لهم أن تقدموا بأوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية التي كان من المفترض أن تجرى قبل عام من الآن. pic.twitter.com/d1op8Ldbch — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) December 17, 2022

وقال، “كما شجعتهم على الأخذ بعين الاعتبار الجوانب القانونية والدستورية والأمنية الضرورية لتوفير فرص تنافسية متكافئة وانتخابات ناجحة”.

وأضاف باتيلي، إن “الليبيين عازمون على جعل عام 2023 بداية فجر جديد لهم ولبلدهم”.