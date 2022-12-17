المزوغي: الغضب الشعبي تجاه حكومة الدبيبة لن يحمد عقباه

حذر المرشح الرئاسي محمد المزوغي من عواقب استمرار الأزمة السياسية في ليبيا.

وقال المزوغي في تصريح صحفي: “يجب أن تتخذ الأجسام السياسية والبعثة الأممية موقفاً عاجلاً لتنفيذ ما تم التوافق عليه بشأن الحكومة”، مضيفا: “لا مانع من تأجيل المناصب السيادية والمحكمة الدستورية وكل الخلافات الأخرى لمعالجة هذا الانسداد”.

وتابع: “حالة الاستفزاز التي تسببت بها تصرفات الحكومة الحالية نتج عنها انسداد سياسي خطير، وهناك حالة من الغضب الشعبي العام الذي قد لا تحمد عقباه تجاه تصرفات تلك الحكومة”.

واستكمل المزوغي: “نقدم هذا المقترح تفاديًا لتطورات حتما ستكون الخطر الأكبر على وحدة الوطن واستقراره بل ووجوده أصلاً”.