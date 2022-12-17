النويري: ليبيا تتطلع إلى دعم من باكستان

التقى وفد مجلس النواب برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب ” فوزي النويري ” الذي يضم أعضاء المجلس “سعد البدري “، “المهدي مسعود الأعور” ، “عبدالمنعم بالكور” ، ورئيس ديوان مجلس النواب” عبدالله المصري الفضيل ” التقى وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الباكستانية “حنا رباني ” ، حيث بحث اللقاء سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين .

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب على عُمق العلاقات بين البلدين ، معرباً عن تطلعه لدعم من جمهورية باكستان للدولة الليبية في كافة المحافل الدولية ، لافتاً إلى أن كل دعم ومساندة لبلادنا للخروج من أزمتها سيكون محل تقدير كبير من الشعب الليبي، كما أكد على أن زيارة الوفد تأتي في إطار تعزيز الدبلوماسية البرلمانية بين مجلس النواب الليبي ومجلس الشيوخ الباكستاني، مشيراً إلى أن العلاقات الليبية الباكستانية تاريخية ووثيقة وأن هناك عدد كبير من الإتفاقيات بين البلدين موضحاً بأن مجلس النواب سيساهم بالدفع لتفعيل وتنفيذ هذه الإتفاقيات من خلال متابعته للسلطة التنفيذية.

ومن جانبها أكدت “حنا رباني ” على عُمق العلاقات بين البلدين وعلى دعم بلادها لليبيا لحل ازمتها وإجراء الانتخابات لتنعم بالاستقرار وتنطلق عجلة البناء والإزدهار، مشددة على أهمية ليبيا بالنسبة للعالم الإسلامي.

واختتم اللقاء الذي عُقد بمقر وزارة الخارجية في العاصمة إسلام آباد بتبادل الدروع والهدايا التذكارية بين الجانبين.

وقام وفد مجلس النواب برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب بزيارة لمعهد الخدمات البرلمانية التابع لمجلسي الشيوخ والنواب في باكستان ، وكان في استقبالهم مدير وأعضاء مجلس الإدارة بالمعهد ، حيث اطلع وفد مجلس النواب على ما يُقدمه المعهد من برامج ودورات تدريبية للأعضاء الجدد في الجوانب التشريعية والرقابية وكذلك البحوث والاستشارات، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل موظفي اللجان البرلمانية والإعلام البرلماني والإدارة البرلمانية وتنمية الموارد البشرية ، كما اطلع وفد مجلس النواب على البرامج التدريبية المُعدة من قبل المعهد حول تنظيم وإجراء الانتخابات.

والتقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب وزير الباكستانيين في الخارج والموارد البشرية الدكتور ” ساجد حسين توري ” ، حيث أبدى الوزير الباكستاني خلال اللقاء استعداد بلاده للتعاون ودعم ليبيا في عديد المجالات أبرزها الصحة والتعليم بالإضافة إلى العمالة المدربة خصوصاً في ظل وجود اتفاقيات سابقة بين البلدين تحتاج إلى تفعيل.

من جانبه أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب على أن العلاقات بين البلدين وثيقة، موضحاً بأن تفعيل هذه الإتفاقيات يتم عبر السلطة التنفيذية في البلدين وأن مجلس النواب الليبي و البرلمان الباكستاني سيعملان على متابعة تفعيل وتنفيذ هذه الإتفاقيات من خلال السلطة التنفيذية ،مشيداً بالتقدم المحرز في باكستان في شتى المجالات ، لافتاً إلى إمكانية الاستفادة من هذه الخبرات ، مضيفاً بأن مثل هذه اللقاءات والزيارات ستعزز العلاقات بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.