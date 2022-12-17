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باثيلي يلتقي بمترشحين رئاسيين ويطلب منهم كسر الجمود السياسي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باثيلي، اليوم السبت، بمجموعة من الشخصيات السياسية من مختلف أنحاء ليبيا، تقدموا بترشيحهم للانتخابات الرئاسية، التي كان ينبغي إجراؤها العام الماضي.

وقال باتيلي، إنه طلب منهم “أن يناقشوا، فيما بينهم ويتفقوا على اقتراح موحد لكسر الجمود ضمن جدول زمني محدد”.

وأضاف، عبر تويتر، “لقد شجعتهم على النظر في الجوانب القانونية والدستورية والأمنية المطلوبة لخلق ساحة لعب متكافئة لانتخابات ناجحة”.

وقال باثيلي، “إن الشعب الليبي مصمم على رؤية عام 2023 على أنه فجر حقبة جديدة لأمتهم”.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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