عقب انتشار المخلوي التنفسي.. المغبوب يحذر من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية

ليبيا – قال رئيس اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض خالد المغبوب إن فيروس التنفس المخلوي قديم وليس جديدًا أو خطيرًا، مبينًا أنه قبل سنتين دخلت 27 حالة من الرضع في طبرق للعناية الفائقة ولم يتوفَّ أحد.

المغبوب وفي مداخلة عبر قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن الفيروس المنتشر في المدارس ليس كله فيروس التنفس المخلوي، موضحًا أن العينات التي أخذها المركز الوطني معظمها إنفلونزا أنف وليس التنفس المخلوي.

وحذر من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية دون داعٍ، مؤكدًا أن هناك محاولات جادة لصناعة تطعيم ضد الفيروس.

ودعا المغبوب إلى عدم الخروج من البيت لمن ظهرت عليه الأعراض إلا بكمامة للحد من انتشار الفيروس.

