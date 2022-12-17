أردوغان: طموحات أنقرة وراء الانزعاج الناجم عن اتفاق تركيا مع ليبيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن نجاعة الاستثمار طويل المدى في الطاقة مع حكومة الوحدة في ليبيا، أحد أسباب رفض عدد من الدول لم يسمها.

ومساء الجمعة، أسهب أردوغان في الحديث عن خطط حكومته لجعل تركيا مركزا عالميا يتحدد فيه السعر المرجعي للغاز الطبيعي خلال وقت قريب.

وجاء ذلك خلال مشاركته في حفل زيادة سعة محطة تخزين الغاز في ضاحية سيليفري بولاية إسطنبول.

وقال إن طموحات أنقرة وراء الانزعاج الناجم عن اتفاق تركيا مع ليبيا، معتبراً أن كل استثمار في مجال الطاقة له عمق قرن أو نصف قرن.

وتابع: “نبذل جهودا كبيرة لتوسيع علاقاتنا السياسية والدبلوماسية على أساس المصالح الاقتصادية المشتركة، وتحقيق مكاسب جديدة في مجال الطاقة جنباً إلى جنب مع المجالات الأخرى”.

ويقصد أردوغان الاتفاقيات الجديدة الموقعة مع حكومة الوحدة الوطنية في مجالات التنقيب عن النفط والغاز، مطلع أكتوبر الماضي، وهي التي رفضتها عدة دول إقليمية.

وبموجب تلك الاتفاقيات تقوم الشركات التركية بالتعاون مع الشركات الليبية بأعمال الاستكشاف والحفر والتنقيب عن النفط والغاز برا وبحرا.