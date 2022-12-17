عبد العزيز: موضوع “خطف” أبو عجيلة المريمي أخذ أكثر من حقه

قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن “خطف” المواطن أبو عجيلة مسعود المريمي موضوع أخذ أكثر من حقه وما وصفه بـ” سماحة المفتي” الصادق الغرياني قد أجاد وأفاد فيما يتعلق بالموضوع.

عبد العزيز اعتبر خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني، أن ردود الأفعال الصادرة عن مجلس النواب سببها تخوفهم من المعلومات التي يمتلكها بوعجيله وأيضاً لتصفية الحسابات مع حكومة عبد الحميد الدبيبة بحسب زعمه.

وتابع: “أبو عجيله قاتل الناس ومساهم في قمع فبراير وهو معترف في ذلك وتم القبض عليه ولأنه من النظام السابق خرجوا كلهم ليتكلموا! المفروض توضيح الإجراءات القانونية ويخرج النائب العام ليقولها هو أو مكتبه من الذي رفع ملف بوعجيلة للأمريكان”.

وفيما يلي النص الكامل:

في العالم المحترم الثاني وخاصة عندما نكون مسلمين ولدينا تقاليد تبدأ هناك ضوابط مهما حصل من خلاف، في فترة السراج التي لم تدخل فيها ليبيا إلا مرة واحدة كانت معارضتنا شديدة للصخيرات وما نتج عنها، وقد وصلتني وثائق كثيرة تخص زوجة السراج وخرجت في حلقه وقلت لا يجوز لأن خلافنا مع السراج ولا ننقله لزوجته مهما كان.

للأسف إسماعيل الشتيوي الذي أصبح الآن شخصية عامة ومرشح لرئاسة ليبيا والحكومة وقفنا معه لما منع من دخول ليبيا في هذا البرنامج وقلنا مهما كان خلافنا معه كيف يمنعوا أي مواطن ليبي من دخول ليبيا رغم ان من منعوه هو من أيدهم في السلاح وأيدهم في تدمير بنغازي ودرنة وهو كبير في السن يبعث برسالة لنجلاء المنقوش فيها من القذارة وقلة الأدب والانحطاط لم اسمعه من قبل! لا اعلم كيف سيقابل الشعب الليبي ونجلاء المنقوش مصراتيه وأخوالها ورفله! ولما يصل لأهلها لن يعتبروها وزيرة! لن تحكم ليبيا يا إسماعيل. أكبر عار الذي لا زال يعول على هذه المخلوقات وأشكالها.

الموضوع الذي أخذ أكثر من حقه هو خطف بوعجيلة المريمي وسماحة المفتي قد اجاد وافاد في حلقته لكن لا بد من إضاءات حول الموضوع، ما غاظني إلا تعليق فتحي باشاآغا على خطف بوعجيلة، وكلامه لما قال لا نعترف بالدبيبة! هذا دليل ألا يوجد عنده ما يقال ولكن الأهم ان يتكلم بأي موضوع.

أما مجلس النواب وبيانه فهذا المجلس الذي سكت عن اختفاء زميلتهم سهام سرقيوة وهي ليست متهمة بجريمة! بل رغم أننا معارضين لها الحق يقال زميلتهم خرجت انتقدت القيادة العامة للآن لا يعرف قبر لها وقد سمعنا أنها قتلت. ومجلس النواب لم يتكلم، أليست هي مواطنه ليبية وامرأة ونائبة! أين هو عن بوختالة؟ قالوا متهم بقتل السفير الأمريكي حتى هو تم خطفه من داخل بنغازي وكذلك نزيه الرقيعي! مع أن ملفه مغلق ومنتهي ولم يثبت عليه أي نشاط إرهابي! وقتل أثناء التحقيقات هل مجلس النواب أصدر بيان؟ ما الذي حصل الآن؟ لأن أبو عجيله خائفين منه من هو رئيسه ومن يشتغل معه وماذا يعلم! مسألة أن الأمريكان يديروا ما يريدون داخل ليبيا نحن ضدها وكذلك دون إجراءات قانونية!.

إبراهيم الدرسي لخطورة الموقف وأهمية الموضوع يصرح ويتكلم من سيارته! هذا الجاهل المتخلف يريد ان يصفي حساباته مع حكومة الدبيبه! قال إن اليوم كئيب واسود! هل اسود من خطف وقتل سهام سرقيوة وحنان البرعصي التي قتلت في الشارع؟ في بنغازي واتحداه ان يقول ربع كلمة، اليوم يتكلم عن أبو عجيله!.

أبو عجيله قاتل الناس ومساهم في قمع فبراير وهو معترف في ذلك وتم القبض عليه ولأنه من النظام السابق خرجوا كلهم ليتكلموا! كون المفروض الإجراءات القانونية واضحة عندي معلومات ومفروض ان يخرج النائب العام ليقولها ولا مكتبه من الذي رفع ملف بوعجيلة للأمريكان! عندما تكونوا رجال يا إبراهيم الدرسي تكلم أنت ومن موقع على البيان تعالوا تكلموا! تريدون تصفية حساباتكم مع الدبيبه صفوها برجولة!.

احيي المحكمة العليا الجمعية العمومية التي انعقدت اليوم وأدانت تصرفات عقيلة غير المسؤولة ورفضته بشكل قاطع واعلنت العمل بالدائرة الدستورية واصدرت بيان مهم.

نأمل من القاعدة الدستورية النظر في الطعون واهمها التي رفعها الأستاذ محمد مرغم في شرعية جلسة مجلس النواب المنعقد في المهاري! في ذات الوقت دون نصاب ورئيس وتخالف الإعلان الدستوري والنظام الداخلي للمؤتمر الوطني.