وفد من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في زيارة رسمية إلى تونس

استقبل نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفقة أعضاء مجلس الهيئة أمس الجمعة، بالمركز الاعلامي بقصر المؤتمرات وفد هام من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا برئاسة عضو مجلس المفوضية أبوبكر مردة الذي يؤدي زيارة إلى تونس كضيف الهيئة بمناسبة تنظيم انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب 17 ديسمبر 2022.

وقد أشاد نائب رئيس الهيئة بمتانة علاقات التعاون القائمة بين الهيئة و المفوضية على غرار العلاقات المميزة التى تجمع بين البلدين الشقيقين.

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كما قدم بسطة عن القانون الانتخابي الجديد و اطلع الوفد على الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات, مؤكدا حرص الهيئة على مزيد دعم علاقات التعاون مع المفوضية و تمكين الوفد من زيارة مكاتب الاقتراع و الاطلاع بشكل مباشر على الاستعدادات التنظيمية الجارية بهدف تبادل الخبرات والتجارب.

بدوره أشاد رئيس الوفد الليبي بالعلاقات الاخوية المتينة بين المفوضية والهيئة و بين البلدين الشقيقين، معربا عن شكره للعناية التى حظي بها الوفد منذ قدومه إلى تونس و الترتيبات الجيدة التى اخذتها الهيئة لتمكينهم من الاطلاع على التجربة الانتخابية بتونس و تبادل الخبرات في هذا المجال متمنيا النجاح لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب 17 ديسمبر 2022.