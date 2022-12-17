مكتب المنفي: المسؤولون الأمريكيون أكدوا التزامهم بالثوابت الحاكمة للعلاقات مع ليبيا

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قال، مكتب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم السبت، إن الجانب الأمريكي، على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية، عبّر عن حرصه والتزامه بالثوابت التي تحكم العلاقة بين ليبيا والولايات المتحدة، والتي تقوم على مبادئ السيادة الوطنية والمصالح المشتركة بينهما.

وأضاف المكتب، أن المنفي لبّى دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لحضور حفل عشاء أقيم بالبيت الأبيض لقادة الدول المشاركة في أعمال قمة الولايات المتحدة وأفريقيا.

وذكر أنه تلقى دعوة من رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، للقائها بمقر الكونجرس الأمريكي.

جاء ذلك على هامش أعمال قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا في دورتها الثانية والتي عقدت في واشنطن خلال الفترة من 13 – 15 ديسمبر الجاري.