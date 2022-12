بلها: باتيلي أهمل الحاضنة الاجتماعية الليبية في كل المدن والتواصل مع الأحزاب السياسية

ليبيا – قال رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا أشرف بلها إن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي مضى تقريباً على تكليفه شهرين وقدم إحاطة بتاريخ 15-11 والأخيرة أمس الجمعة في مجلس الأمن وكان اللقاء معه عاجلاً وبروتوكولياً ونصح خلال اجتماعه بهم أن يتم استيعاب كل الأطراف الليبية في اتصالاته ومخططه القادم ويغير الطريقة التي عملت بها البعثة خلال الفترة الماضية.

بلها أشار خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن البعثة الأممية عاجزة عن تقديم أي حل وليس في ليبيا فقط بل البعثات الأمم المتحدة في كل بؤر التوتر في العالم لم تقدم حل.

وأضاف: “في الإحاطة الأولى من ضمن النقاط أن المسار الأمني في ليبيا متوقف وكذلك المسار العسكري وهناك تأزم في الوضع السياسي وجمود وللأسف البعثة حتى في كادرها العامل في طرابلس ليست بالأهلية التي تناسب حجم المشكلة الليبية وباتيلي نراه يكرر ما قام به أسلافه وخاصة سلامه وويليامز من اتصالات مع أطراف محددة وكأنه مأمور بالاتصال مع أطراف والنأي عن أطراف أخرى، الحاضنة الاجتماعية لجميع الأطراف في ليبيا حتى السياسية والاقتصادية يجب حسابها في مقدمة الأطراف التي يجب على البعثة ان تتواصل معها”.

وأكد على أنه لا يمكن للبعثة أن تعمل بمعزل عن الحاضنة الاجتماعية الليبية لأنها موجودة في كل المدن الليبية بما فيها العاصمة والقبائل المحيطة بالعاصمة والشرق والجنوب يجب التواصل معها لكن عبد الله باتيلي أهملها وأهمل التواصل مع الأحزاب السياسية التي وصلت لنخب و 60 حزب.

كما تابع: “دور الاحزاب أن تلعب واجبها الوطني في التصدي، نقول إنها ربما تكون مؤامرة مركبه أو مشكلة مركبة تمر بها الدولة الليبية والجميع عليه ان يقف موقف وطني، الأحزاب تجد صعوبة كبيرة في التواصل مع الأجسام القائمة سواء مجلس النواب أو الدولة او الرئاسي، ربما يرون فيهم ان هؤلاء نخب قد تكون شريكه في المشهد وهم لا يريدون من ان يشاركهم في إدارة المشهد في ليبيا وديمومة بقائهم في المشهد”.

ورأى أن المواطن مكبل بمشاغل الحياة التي تم توريطه فيها وفي حجم التضخم الذي يعاني منه معيشياً ومرحلة اليأس التي وصل لها من حجم الإحباطات والعمل السياسي في ليبيا وخيبة أمله في الكثير ممن كان ينظر لهم على أنهم قادة ومناضلين وبذلوا وقت من أعمارهم من أجل تحسين وضع ليبيا صدموا في أغلبهم والمواطن مقموع أمنياً من الحركة والتعبير لأن الانقسام في البلاد يؤثر على التناول الأمني لأي نشاط شعبي ويؤول لتأويل سياسي لصالح طرف ما وعاده تكون نزيهة وغير منحازة لطرف بالتالي لا يمكن لوم المواطن الذي يعاني من مشاكل لا يعاني منها أي شعب في العالم حتى الفقيرة والمغلوبة على أمرها.

وبيّن أن المواطن الليبي ارتكب خطأ في حق نفسه عندما أساء اختيار ممثليه من المؤتمر الوطني للآن والمشكلة تبدأ من وضع البطاقة الانتخابية في الصندوق إن كانت بطريقه نزيهة سيكون هناك جهاز تشريعي وتنفيذي في الدولة جيد لا محالة والعكس صحيح والمواطن أخطأ أيضاً في هذه الجزئية ويعاني من نتائجها وتنعكس عليه الآن فأغلبها ضعيفة الأداء وسيء علاوة على التدخل الأجنبي الذي أصبح مطية لبعض الأطراف الليبية وفقاً لتعبيره.

وعن تسليم المواطن أبو عجيلة مسعود المريمي علق معتبراً أن تسليم المواطنين الليبيين بشكل عام شيء غير مقبول وحتى من ناحية المزاج الشعبي الليبي هذه القضية قانونية بامتياز وكان بالإمكان تكليف فرق قانونية لإدارتها.

بلها استطرد حديثة: “القضاء الليبي لا زلنا نجدد ثقتنا فيه وكذلك احترامنا له ونتمنى ان ينأى القضاء الليبي من الانجرار وراء المماحكات السياسية والصراع الداخلي السياسي حتى التنفيذي في ليبيا والقضاء الليبي ممكن ان يؤدي واجبه من خلال عدة طرق، التأكيد على القوانين التي تمنع تسليم المواطنين الليبيين وضرورة تفعيلها وتقويتها، والقضاء الليبي يجب أن يشكل فريق دفاع للدفاع عن المواطن الليبي والتصدي للتلاعب التشريعي الذي تشتهر به الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تحترم التزاماتها القانونية وتعهداتها”.

وشدد أنه على المسؤولين الليبيين الحاليين والسابقين البحث عن ملاذات آمنة إن تعروا من الحماية الوطنية ضد تسليمهم لأنهم قد يكونون يوم من الأيام ضحايا ومن يعتقد أنه يمكنه بالتآمر وتسليم الليبيين لدول أخرى الدور سيأتي عليه بحسب قوله.

Shares

The post بلها: باتيلي أهمل الحاضنة الاجتماعية الليبية في كل المدن والتواصل مع الأحزاب السياسية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية