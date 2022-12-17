قنيدي لـ”الدبيبة”: حرصنا على عدم تسليم أي مواطن للخارج ليس “عنتريات”

اعتبر عضو مجلس النواب، سالم قنيدي، أن حديث رئيس حكومة الوحدة منتهية الصلاحية عبد الحميد الدبيبة لم يسفر سوى عن تأكيد تعاون حكومته في تسليم مواطن ليبي للمحاكمة بدولة أجنبية، وتجاهل حق المواطنين في معرفة ملابسات هذا التسليم وتفاصيله.

ولفت قنيدي في تصريح صحفي إلى عدم إثارة قضية «لوكربي» في عهد أي حكومة تعاقبت على حكم البلاد مما يرجح أن إعادة فتح القضية في هذا التوقيت لتحقيق أهداف خاصة، وليس مصلحة الليبيين.

ورأى قنيدي أن الدبيبة «فشل في محاولة قلب الطاولة على خصومه»، ممن وصفهم «بأصحاب الشعارات الرنانة وعنتريات السيادة الوهمية»، وقال: «السيادة ليست شعارات، وحرصنا على عدم تسليم أي مواطن ليس عنتريات، حتى لو كان أبو عجيلة متهماً لا بد أن يُحقق معه أولاً أمام القضاء الليبي لكشف الحقائق أمام الشعب».