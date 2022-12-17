مع اعتقال المريمي.. استمرار النزاع السياسي يزيد الشكوك حول «السيادة الليبية»

“السيادة الليبية” مصطلح يتردد على ألسنة الفاعلين في المشهد الليبي وداعميهم الخارجين، لكنه لا يطبق على أرض الواقع، في صورة متناقضة وكاشفة لأسلوب تعاطي جميع الأطراف مع الواقع السياسي والاقتصادي لبلد تحوّل الى “دولة فاشلة” جراء انقسام المؤسسات السيادية.

وذهل البعض من قضية التسليم الغامض للمواطن الليبي، ضابط المخابرات السابق أبوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة ونقله من مالطا ثم إلى المحاكمة في إحدى المحاكم الأميركية، فيما شعر كثيرون بالفزع من مسألة المعايير التي اعتمدتها إدارة جو بايدن للتعاون مع أطراف محلية أضفت «الشرعية» على التسليم وعملية الاعتقال.

وقال القائم بأعمال مساعد المدير المسؤول عن المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفدرالي بواشنطن مايكل جلاشين إن الاعتقال القانوني وتقديم صانع القنابل المزعوم أمام المحكمة.. هو نتاج العمل الجاد والشراكات في جميع أنحاء العالم؛ غير أن الطرف الأميركي لم يقدم تفاصيل عن الطريقة التي وصل فيها إلى الولايات المتحدة.

وتنطلق إدارة البيت الأبيض من عقيدة أن لا منع على ملاحقة المسؤولين عن الجرائم ضد واشنطن مهما كانت مواقعهم، وهي فكرة تتعارض مع المناداة بالشفافية والديمقراطية، خاصة أن من تعامل مع اعتقال مسعود من بيته في حي أبوسليم بطرابلس، قوة تابعة لعبد الغني الككلي، المعروف بـ”غنيوة الككلي”، الذي يقود جهاز دعم الاستقرار، التابع لحكومة الدبيبة المنتهية.

وفي وقت سابق، ذكرت منظمة العفو الدولية أن المجموعات المسلحة تحت قيادة الككلي متهمة بإرهاب المواطنين من خلال الاختفاء القسري والتعذيب والقتل غير القانوني والجرائم الأخرى بموجب القانون الدولي.

وعندما يتعلق الأمر بتثبيت أقدامها في السلطة المؤقتة التزمت حكومة الدبيبة بصمت مريب رغم توالي مطالب المساءلة من عدة جهات داخلية، والتي وصفت ما يحدث بانتهاك سيادة الدولة؛ في حين لم تكن تلك المرة الأولى التي تتدخل فيها واشنطن، بل سبق لها أن شنت غارات جوية على مواقع لتنظيم «داعش» الإرهابي في ليبيا وتحديدا في صبراتة قبل سنوات وأدت إلى مقتل عدد من القياديين بالتنظيم.

وقالت واشنطن وقتها إن تلك العمليات جرت بتنسيق مع الجانب الليبي؛ لكن عائلات ضحايا غارة أميركية على جنوب ليبيا تقدمت بشكوى جنائية ضد القائد الإيطالي السابق في القاعدة الجوية الأميركية في صقلية، مطالبين بمساءلته عن دوره في العملية التي قتلت 11 من أقاربهم ووقعت في نوفمبر من العام 2018 وفق تقرير لموقع «إنترسبت» الأميركي نشر في 5 أبريل الماضي.

الغارة الأميركية وقعت حيث كان الضحايا متجهين إلى مدينة أوباري. وطلب أهالي الضحايا من مكتب المدعي العام في صقلية، حيث تقع القاعدة الأميركية، التحقيق مع الكولونيل جيانلوكا تشييراتي ومسؤولين إيطاليين آخرين متورطين في الهجوم. وأكدت تصريحات سابقة وقتها للمتحدثة باسم «أفريكوم»، كيلي كاهالان، أن الجيش الأميركي على علم بالتقارير التي تفيد بسقوط ضحايا مدنيين جراء هذه الضربات، مشيرة إلى أن القيادة الأميركية في أفريقيا اتبعت عملية تقييم الخسائر المدنية التي كانت مطبقة في ذلك الوقت. وكانت شنت واشنطن أكثر من 500 غارة على مدينة سرت عام 2015 بدعوى ضرب الجماعات الإرهابية.

ووفقا لتقرير جديد صدر في نوفمبر عن مركز «برينان» للعدالة التابع لكلية القانون بجامعة نيويورك، فإن القوات الأميركية انخرطت في أعمال غير مصرح بها في العديد من البلدان أكثر مما كشف البنتاغون للكونغرس، إذ كان يخيل أن أمر التدخل يقتصر على ليبيا وأفغانستان العراق، لكن هذه القائمة خاطئة وتشمل 17 دولة على الأقل شاركت فيها الولايات المتحدة في نزاع مسلح من خلال القوات البرية أو القوات بالوكالة أو الضربات الجوية.