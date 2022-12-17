شكري ولافروف يناقشان هاتفياً المستجدات الإقليمية والدولية

بحثت مصر وروسيا في «العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية». وتلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف. ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، اليوم (السبت)، فإن الاتصال تناول «مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك مسار تنفيذ المشروعات الاقتصادية التي تضطلع بها روسيا في مصر».

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم (السبت)، أن الوزيرين ناقشا عدداً من التطورات على المستويين الإقليمي والدولي، حيث حرص الوزير شكري على استعراض موقف مصر تجاه مختلف التطورات في الشرق الأوسط، مع إحاطة الوزير الروسي بنتائج الاتصالات التي تجريها مصر لـ«تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة».

وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، سبتمبر (أيلول) الماضي، أجرى شكري ولافروف محادثات سياسية تناولت «ملفات العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، والملفات الإقليمية، مثل الأزمة الليبية، وتطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في سوريا والعراق، وأهمية العمل على تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط».