المصرف المركزي: الكبير ناقش مع نظيره الإسباني تطورات الاقتصاد العالمي

التقى الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي مع بابلو هيرنانديز دي كوس محافظ مصرف إسبانيا المركزي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وذكر مصرف ليبيا المركزي في بيان أن اللقاء الذي جرى مساء أمس الجمعة، تناول التعاون في المجالين المصرفي والنقدي، والتطورات الذي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأضاف المصرف في بيانه عبر “فيسبوك” أن محافظ مصرف إسبانيا المركزي أكد خلال اللقاء على استعداد المصرف المركزي الإسباني لدعم جهود المصرف المركزي الليبي في رفع قدرات الموارد البشرية والمؤسسية ودعم جهود البلدين في المجال الاقتصادي.